Пошкоджено кілька резервуарів.

Сьогодні вночі влада Краснодарського краю РФ повідомила про атаку українських безпілотників на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою.

Як повідомляють російські тг-канали, спочатку влада РФ повідомила про атаку шести безпілотників, водночас місцеві жителі кажуть, що їх було щонайменше сім.

Заявляється, що нібито всі дрони було подавлено засобами РЕБ, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа, пошкоджено кілька резервуарів.

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До ліквідації вогню залучено понад 60 осіб та 20 одиниць техніки.

Повідомляють, що постраждалих немає.

Атаки по російських нафтобазах

Українські війська систематично б'ють по нафтопереробних об'єктах російських загарбників. На початку квітня ЗМІ повідомляли, що такі атаки вже могли вивести з ладу понад 15% їхніх потужностей.

24 квітня СБУ вдарили безпілотниками по двох базах "Роснефти". Відомо про знищення щонайменше 26 тис. кубометрів російського палива.

Раніше СБУ, ГУР і Сили спеціальних операцій України вдарили по 8 регіонах Росії. Метою стали енергетичні об'єкти. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом і водопостачанням.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки виступають проти таких ударів. Глава Пентагону Ллойд Остін говорив, що атаки по НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки, а Україні варто "атакувати тактичні та оперативні цілі" РФ.

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