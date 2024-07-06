Зокрема, пожежа сталася на нафтобазі "ЛУКОЙЛ".

Сьогодні вночі Краснодарський край РФ атакували дрони, повідомляється, що пошкоджено вишку зв'язку, а також виникла пожежа на двох нафтобазах.

Як повідомляють росЗМІ, у Єйську зафіксовано пошкодження вишки стільникового зв'язку внаслідок падіння уламків БПЛА.

Також атаку безпілотників відбито в станиці Павловській. Після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі "ЛУКОЙЛа" сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива.

У станиці Ленінградській унаслідок атаки БПЛА також загорівся резервуар із паливом. На місці працюють оперативні та спеціальні служби, ліквідовують загоряння.

Очевидці публікують відео пожежі в соціальних мережах.

Атаки на Росію

Це вже друга атака дронів на Краснодарську область за останню добу. Напередодні вночі БПЛА атакували місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, з якого армія РФ регулярно запускає по Україні дрони-камікадзе. Унаслідок атаки було порушено роботу енергопідстанції, що живить значну частину цього населеного пункту.

24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Росії вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз.

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