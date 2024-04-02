Цей комплекс перестав стріляти на Запорізькому напрямку.

На Запорізькому напрямку днями було знищено російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". Його знищили воїни спецпідрозділу ГУР "Кабул 9".

"28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" та навели на нього вогонь нашої артилерії", - повідомило Головне управління розвідки Мінністерства оборони України.

Зазначається, що ворожий ЗРК "Бук" було знищено.

На відео видно, як ЗРК "Бук" відслідковують, а потім відбувається точний удар і здіймається багато вогню та диму від ворожої техніки.

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28 березня, ворог втратив 65 одиниць озброєння та військової техніки на Півдні України, зокрема, зенітно-ракетний комплекс "Бук", 8 гармат, 3 міномети, станція радіоелектронної боротьби, 40 одиниць автобронетехніки, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 розвідувальні БпЛА, 7 станцій аерофотофіксації та човен.

Було знищено ще один спостережний пункт, 3 польові пункти боєпостачання, місце зберігання ПММ та пункт управління БпЛА.

У Силах оборони півдня України зазначали, що на Оріховському та Херсонському напрямках за добу російська армія втратила майже 180 солдатів та десятки одиниць озброєння та техніки. Це втрати, які окупанти зазнали через невдалі штурми та вогневе ураження по своїх місцях дислокації, позиціях та тилах.

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