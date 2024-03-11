Сили оборони знищили чотири склади боєприпасів та командний пункт.

Серед знищених російських озброєнь на Запорізькому напрямку - ЗРК "Бук-М2", комплекс РЕБ "Палантин-К", станція РЕБ "Лєєр". Про це бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

За його словами, в ОСУВ "Таврія" обстановка складна, але контрольована. За добу відбулося 45 бойових зіткнень.

Також повідомив, що Сили оборони знищили чотири склади боєприпасів та ще три важливі об’єкти - командний пункт і бліндажі.

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"Наші війська проводять активні дії на визначених напрямках, завдають ворогу вогневого ураження, продовжують нищити окупантів. Загальні втрати ворога за добу склали: у живій силі - 392 особи (вбитими й пораненими); в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць , - повідомив він.

Крім того нейтралізовано або знищено 352 БпЛА різних типів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Запорізькому напрямку росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив, що, зокрема, на Оріхівському відтинку фронту росіяни дедалі частіше застосовують такі боєприпаси.

Лиховій повідомив, що за попередній тиждень було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії - переважно, це хлорпікрин або щось подібне. При цьому додав, що лише за 10 березня було дев’ять таких скидів, майже всі - на Запорізькому напрямку.

Також повідомив, що з початку сьогоднішньої доби ворог почав проводити дещо активніші, ніж завжди, дії на напрямку населеного пункту Новомихайлівка. А також на так званому Времіївському виступі - це села Урожайне і Старомайорське. Це ще один виступ, на якому території були деокуповані в ході української наступальної операції влітку минулого року. Там противник підтягнув деякі резерви.

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