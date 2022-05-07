Український Bayraktar TB2 знищив ще один російський корабель.

Російський десантний корабель проекту "Серна" знищений за допомогою ударного безпілотного літального апарата біля берегів окупованого острова Зміїний.

Про це повідомляється в твіттер-акаунті Міністерства оборони України.

"Український Bayraktar TB2 знищив ще один російський корабель. Цього разу десантний корабель проекту "Серна". Традиційний парад Чорноморського флоту Росії 9 травня цього року пройде неподалік Зміїного острова - на дні моря", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також опублікували відео удару по судну.

Як писав УНІАН, українські захисники вдарили по позиціях росіян на острові Зміїний. Внаслідок атаки ракетою "Нептун", ймовірно, було пошкоджено корабель "Адмірал Макаров".

Поки ні російське, ні українське командування це не коментує.

24 лютого російські війська атакували українських прикордонників на Зміїному, тимчасово зайнявши острів у Чорному морі.

Саме з моря російські окупанти обстрілюють нині південь України.

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