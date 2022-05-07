Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях.

На півдні Збройні сили України за добу знищили 21 російського загарбника і 7 одиниць техніки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не виявляв. Водночас, здійснено 5 ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню "Смерч".

"На Миколаївщині – одну ракету знищено загороджувальним зенітним вогнем, а решта вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту. На Одещині, ранком, в Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено. Ввечері, по Одеському району вдарило 2 ракети. Постраждалих немає", - наголошується у повідомленні.

Також ворожі спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА на Миколаївщині традиційно завершились знищенням "Орлана-10".

"Загальні ж втрати ворога за добу склали 21 рашист та 7 одиниць техніки, серед яких, на додачу до "Орлана", 4 самохідних гаубиці, реактивна система залпового вогню "Град", та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", що був підготовлений до застосування на Зміїному", - наголошується у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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