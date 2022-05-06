В оновлених даних Генштабу станом на ранок 6 травня вказується, що росіяни втратили один корабель.

Біля острова Зміїний спалахнув російський фрегат проекту 11356Р типу "Буревісник".

Про це повідомляє одеське видання Думська.

На кораблі стався вибух із подальшим спалахом. Інформація про пожежу на судні з'явилася у соцмережах ще 5 травня, зазначає видання.

Над цим районом акваторії Чорного моря кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

За даними джерел Думської, у корабель влучила українська ракета "Нептун".

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram підтвердив трощу фрегата.

"Знаєте, є такий "Адмірал Макаров". Так от, йому теж стало дуже погано - знову покарав бог моря. Ще один російський військовий корабель не пішов "куди треба", але отримав достатньо. І сподіваюся, згодом теж піде "куди треба" , – розповів депутат.

У той же час у оновлених даних Генштабу уточнюється, що росіяни станом на 6 травня втратили ще один корабель/човен.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня був потоплений ракетний фрегат Чорноморського флоту РФ "Москва". Внаслідок влучення кількох ракет "Нептун" судно росіян спалахнуло.

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