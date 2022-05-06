Біля острова Зміїний спалахнув російський фрегат проекту 11356Р типу "Буревісник".
Про це повідомляє одеське видання Думська.
На кораблі стався вибух із подальшим спалахом. Інформація про пожежу на судні з'явилася у соцмережах ще 5 травня, зазначає видання.
Над цим районом акваторії Чорного моря кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.
За даними джерел Думської, у корабель влучила українська ракета "Нептун".
Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram підтвердив трощу фрегата.
"Знаєте, є такий "Адмірал Макаров". Так от, йому теж стало дуже погано - знову покарав бог моря. Ще один російський військовий корабель не пішов "куди треба", але отримав достатньо. І сподіваюся, згодом теж піде "куди треба" , – розповів депутат.
У той же час у оновлених даних Генштабу уточнюється, що росіяни станом на 6 травня втратили ще один корабель/човен.
Як повідомляв УНІАН, 13 квітня був потоплений ракетний фрегат Чорноморського флоту РФ "Москва". Внаслідок влучення кількох ракет "Нептун" судно росіян спалахнуло.