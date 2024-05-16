Зазначимо, що в ніч на 15 травня в Криму гриміли вибухи. Вони локалізувалися саме в районі аеропорту "Бельбек".

У тимчасово окупованому Криму пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек". Про це ввечері 15 травня повідомив рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" зі складу військових аеродрому "Бельбек" повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на тому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, які тероризують українські міста.

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"Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації", – додали в русі.

Зазначимо, що в ніч на 15 травня в Криму гриміли вибухи. Вони локалізувалися саме в районі аеропорту "Бельбек".

Атаки по Криму: аеродром "Бельбек"

Уночі 15 травня в районі військового аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму гриміли вибухи.

Аналітики Defence Express зазначили, що на цій авіабазі перебувало чимало російських літаків. На опублікованих раніше знімках можна було розгледіти загалом (без урахування ймовірних машин в укриттях) 24 літаки і шість вертольотів. З них 10 Су27/30, 4 МіГ-31, 6 МіГ-29, 3 Л-39, 4 Мі-8, 2 Ко27/29, 1 Су-25. Експерти припустили, що під час атаки ATACMS могли влучити насамперед у МіГ-31.

Авіаційний експерт Богдан Долінце також зазначив, що під удар могли потрапити літаки з аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

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