Окупанти мають намір зробити з хімічного підприємства "Титан" оборонну позицію.

Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" повідомив про важку ситуацію на хімічному підприємстві "Титан" в окупованому Армянську.

РФ фактично перетворила завод на військову частину: на території стоять системи ППО, розміщені значні сили Росгвардії, все повністю заміновано. Працівників масово звільняють, а виробництво практично зупинено, повідомляють вони.

"Окупанти мають намір зробити з хімічного підприємства "Титан" оборонну позицію. Вони готові шантажувати весь світ і Україну новою екологічною катастрофою. На місцеве населення і екологію їм плювати. Мерзенні варвари", - сказано в повідомленні.

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Росіяни можуть підірвати завод "Кримський титан" - деталі

Хімічний завод "Кримський титан" на тимчасово окупованому Росією українському півострові знаходиться під особливим режимом контролю у військових РФ. Крім того, партизан повідомив про те, що по селах розмістилися "квартиранти-офіцери", і додав, що триває ремонт Чонгарського мосту.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що ризик підриву хімічного заводу "Кримський титан" буде можливий, коли російські війська почнуть тікати з тимчасово окупованого півострова.

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