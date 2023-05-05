Влада РФ роздає паспорти не для захисту людей на окупованих територіях, а щоб захистити себе та узаконити репресії проти українців.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники примусово видають паспорти РФ мешканцям тимчасово окупованих територій, аби узаконити репресії проти українців.

"Паспорти – це гібридна зброя Російської Федерації. РФ воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни. Зараз вони використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України", – написала Маляр у Telegram.

Заступниця міністра оборони зазначила, що окупанти діють у два способи:

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заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт;

залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.

При цьому росіяни приховують, що цей паспорт легалізовує насильницькі дії РФ по відношенню до громадянина, оскільки в РФ таке насильство дозволено законом.

"Так, це порушення норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги", – пояснила Маляр.

Вона уточнила, що влада РФ роздає паспорти не для захисту людей, а щоб захистити себе та узаконити репресії проти українців. Крім того, ворог використовує паспортизацію для подальшої примусової мобілізації наших людей до лав ворожої армії, а також використання паспортних даних у фальсифікації результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Паспортизація на окупованих територіях: позиція України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російські паспорти, оскільки від цього в буквальному сенсі залежить їхнє життя. Пізніше він уточнив, що Кабмін ніколи не погодить свідоме і добровільне отримання українцями російських документів, але зазначив, що тут йдеться про виживання.

Водночас віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук рекомендує українцям під окупацією в жодному разі не брати паспорти РФ.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що українців, які примусово отримали російські паспорти під час окупації не будуть переслідувати за законом. Він зазначив, що в разі можливості не брати російський паспорт краще цього не робити, проте якщо існує загроза репресій чи катувань – брати треба.

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