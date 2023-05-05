Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники примусово видають паспорти РФ мешканцям тимчасово окупованих територій, аби узаконити репресії проти українців.
"Паспорти – це гібридна зброя Російської Федерації. РФ воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни. Зараз вони використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України", – написала Маляр у Telegram.
Заступниця міністра оборони зазначила, що окупанти діють у два способи:
- заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт;
- залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.
При цьому росіяни приховують, що цей паспорт легалізовує насильницькі дії РФ по відношенню до громадянина, оскільки в РФ таке насильство дозволено законом.
"Так, це порушення норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги", – пояснила Маляр.
Вона уточнила, що влада РФ роздає паспорти не для захисту людей, а щоб захистити себе та узаконити репресії проти українців. Крім того, ворог використовує паспортизацію для подальшої примусової мобілізації наших людей до лав ворожої армії, а також використання паспортних даних у фальсифікації результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.
Паспортизація на окупованих територіях: позиція України
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російські паспорти, оскільки від цього в буквальному сенсі залежить їхнє життя. Пізніше він уточнив, що Кабмін ніколи не погодить свідоме і добровільне отримання українцями російських документів, але зазначив, що тут йдеться про виживання.
Водночас віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук рекомендує українцям під окупацією в жодному разі не брати паспорти РФ.
Радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що українців, які примусово отримали російські паспорти під час окупації не будуть переслідувати за законом. Він зазначив, що в разі можливості не брати російський паспорт краще цього не робити, проте якщо існує загроза репресій чи катувань – брати треба.