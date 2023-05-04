Лубінець наголосив, що для людей на окупованих Росією територіях отримання російських паспортів дорівнює виживанню.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому радив українцям на тимчасово окупованих територіях брати російські паспорти.

Кабінет міністрів ніколи не погодить свідоме і добровільне отримання українцями російських документів, зазначив він на прес-конференції. Водночас, Лубінець наголосив, що для людей на окупованих Росією територіях отримання російських паспортів дорівнює виживанню, адже без цього документа майже неможливо отримати жодних послуг та виплат.

"В мене було спілкування… з прем'єр-міністром Шмигалем… Кабмін ніколи не погодить свідоме та добровільне отримання російського паспорта. Але тут йдеться про виживання", - сказав він.

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За його словами, без російського паспорта на окупованій території наразі неможливо отримати пенсію, соціальні виплати, отримати медичну допомогу чи влаштувати дитину до дитячого садка.

Зокрема, уповноважений розповів історію вагітної жінки, якій у медзакладі на окупованій території сказали, що без російського паспорта вона мусить народжувати "вдома або на вулиці, але не в лікарні".

Крім того, за даними омбудсмена, до мешканців ТОТ без паспорта РФ окупанти застосовують насилля, а деяких викрадають та вивозять у невідомому напрямку.

Лубінець закликав українців для збереження свого життя та "виживання" за можливості виїжджати з тимчасово окупованих РФ територій.

Отримання паспортів РФ: позиція України

Як відомо, раніше двоє українських посадовців - Лубінець та віцепрем'єрка-міністерка із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук дали українцям на ТОТ протилежні рекомендації щодо отримання російських паспортів.

Зокрема, Верещук рекомендувала відмовлятися від оформлення російських паспортів, а Лубінець - отримувати паспорти, якщо немає можливості цього уникнути.

У Офісі президента тоді заявили, що люди, які отримали російське громадянство під примусом, не будуть переслідуватися за законом.

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