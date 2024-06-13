Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться обговорення про надання Україні 5 з 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які терміново потрібні нашій державі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав на спільній пресконфренеції з президентом США Джо Байденом в Італії на полях саміту лідерів "Великої сімки".
Зокрема, у лідерів США та України запитали про ініціативу з розвитку протиповітряної оборони України на основі найбільш передових Західних комплексів.
"Ми наразі отримали зобов’язання від 5 країн щодо батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони", - наголосив Байден.
Крім того, президент США додав, що іншим країнам, які у майбутньому очікують на системи ППО, повідомили, що їм доведеться зачекати.
"Усе, що у нас є, буде відправлено в Україну, поки не будуть задоволені її потреби. І опісля ми виконаємо зобов’язання, які взяли перед іншими країнами", - уточнив Байден
Водночас, як сказав президент України, Байден та усі інші партнери знають, що Україна терміново потребує 7 систем Patriot для захисту українських міст.
"Ми обговорюємо можливість, щоб отримати 5 з них. Це правда. Партнери працюють над цим. Це не означає, що завтра ми матимемо ці 5 систем, але ми бачимо у найближчому майбутньому хороший результат для України", - наголосив Зеленський.
Системи Patriot для України - деталі
Сполучені Штати Америки наразі не передаватимуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувалося у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.
Зокрема, у нього запитали, чи США надішлють в Україну додаткову систему Patriot з огляду на те, що Німеччина оголосила про ще один "Patriot", а Італія про ще одну систему SAMP/T.
Міністр оборони США заявив, що питання протиповітряної оборони вже довгий час перебуває на чільному місці порядку денного.