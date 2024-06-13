Президент США наголосив, що інші країни, які очікують на нові системи ППО, мають зачекати, допоки не будуть задоволені потреби України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться обговорення про надання Україні 5 з 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які терміново потрібні нашій державі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав на спільній пресконфренеції з президентом США Джо Байденом в Італії на полях саміту лідерів "Великої сімки".

Зокрема, у лідерів США та України запитали про ініціативу з розвитку протиповітряної оборони України на основі найбільш передових Західних комплексів.

"Ми наразі отримали зобов’язання від 5 країн щодо батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони", - наголосив Байден.

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Крім того, президент США додав, що іншим країнам, які у майбутньому очікують на системи ППО, повідомили, що їм доведеться зачекати.

"Усе, що у нас є, буде відправлено в Україну, поки не будуть задоволені її потреби. І опісля ми виконаємо зобов’язання, які взяли перед іншими країнами", - уточнив Байден

Водночас, як сказав президент України, Байден та усі інші партнери знають, що Україна терміново потребує 7 систем Patriot для захисту українських міст.

"Ми обговорюємо можливість, щоб отримати 5 з них. Це правда. Партнери працюють над цим. Це не означає, що завтра ми матимемо ці 5 систем, але ми бачимо у найближчому майбутньому хороший результат для України", - наголосив Зеленський.

Системи Patriot для України - деталі

Сполучені Штати Америки наразі не передаватимуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувалося у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Зокрема, у нього запитали, чи США надішлють в Україну додаткову систему Patriot з огляду на те, що Німеччина оголосила про ще один "Patriot", а Італія про ще одну систему SAMP/T.

Міністр оборони США заявив, що питання протиповітряної оборони вже довгий час перебуває на чільному місці порядку денного.

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