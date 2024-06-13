Це стосується й системи Patriot, яка розміщена у Польщі.

Сполучені Штати Америки наразі не передаватимуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувалося у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Зокрема, у нього запитали, чи США надішлють в Україну додаткову систему Patriot з огляду на те, що Німеччина оголосила про ще один "Patriot", а Італія про ще одну систему SAMP/T.

Міністр оборони США заявив, що питання протиповітряної оборони вже довгий час перебуває на чільному місці порядку денного.

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Він сказав, що впродовж місяців наголошує на важливості надання Україні додаткових засобів ППО.

За його словами, США вже передали України один "Patriot". Водночас президент Джо Байден, радник з національної безпеки Джейк Салліван, державний секретар Ентоні Блінкен і він приділяють багато часу, аби заохочувати інші країни забезпечити Україну додатковими можливостями.

"Йдеться не лише про "Patriot", а й про NASAMS, SAMP/T та набір можливостей, яких потребує Україна. І вона потребує перехоплювачів, аби доповнити платформи. У мене сьогодні немає жодних оголошень щодо батарей Patriot, але я можу вам сказати, що продовжую працювати над цим", - наголосив Остін.

Він додав, що підтримує постійний контакт з українськими колегами.

"Ми зробимо усе можливе, аби пересвідчитися, що вони отримають можливості, яких потребують", - сказав Остін.

Міністр оборони США підкреслив, що робота щодо ППО ведеться на щоденній основі. При цьому, він не підтвердив інформацію у медіа щодо передислокації системи Patriot з Польщі до України.

"Я вам скажу, що у Польщі не буде зміни щодо покриття "Patriot" (повітряного простору - УНІАН)", - зауважив Остін.

Окремо він заявив, що Нідерланди очолюють "розумну ініціативу" зі збору і постачання системи "Patriot" до України. Зокрема, уряд Нідерландів зобов'язався надати багато ключових компонентів з власних запасів і закликає інші країни допомогти з рештою компонентів.

Також міністр оборони США підтвердив, що Італія передасть Україні другу систему SAMP/T.

Patriot для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на позитивне рішення щодо отримання ще двох-трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot. З цього питання ведеться робота з США і деякими європейськими партнерами.

"Ми працюємо з партнерами - з США і деякими іншими європейськими партнерами. Поки що не хочу говорити з ким з Європи, тому що чекаємо на підтвердження саме тих рішень про які ви запитали", - зауважив Зеленський.

Водночас у Польщі виступили проти передачі Україні системи Patriot. Глава польського Бюро нацбезпеки Яцек Сєвєра заявив, що така інформація викликає тривогу.

"Переміщати всю батарею Patriot дуже небезпечно... безпека Польщі знижується...", - пояснив він.

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