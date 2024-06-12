Комплекс прибуде із Польще, де наразі знаходиться.

Президент Байден Сполучених Штатів Америки схвалив розгортання ще одного ракетного комплексу Patriot в Україні, пише The New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації та військових.

Зазначається, що рішення Байдена було ухвалено минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

За словами офіційних осіб, вже друга система Patriot від США прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертаються до США. Комплекс може бути розгорнутий на лінії фронту протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

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Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те ж саме.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін та інші високопосадовці Пентагону звернулися до європейських союзників із закликом передати свої системи Україні. "Є країни, які мають Patriot, і ми продовжуємо залучати ці країни", – заявив Остін на засіданні Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США у квітні.

ЗРК Patriot на сьогоднішній день є найдорожчою одиницею озброєння, яку Сполучені Штати поставили Україні, загальною вартістю близько 1,1 мільярда доларів: 400 мільйонів доларів за систему і 690 мільйонів доларів за ракети.

Patriot для України

Дві інші країни відгукнулися на прохання України надати більше Patriot. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Конференції з відновлення України заявив, що Берлін найближчим часом передасть Україні третю систему.

Нідерланди виступили за спільну поставку систем ППО Patriot для України та закликали інші європейські країни зробити свій внесок.

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