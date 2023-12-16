За словам президента, тільки цього тижня в Україні знищили 104 із 112 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-131|136.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо посилення системи протиповітряної оборони (ППО).

Як заявив він у вечірньому відеозверненні, тільки за цей тиждень знищено 104 із 112 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-131|136.

Президент нагадав, що за минулу ніч українські бійці збили 30 "шахедів":

"Потужний результат. І знищення кожного (дрону - УНІАН) - це врятовані життя людей та об’єкти інфраструктури", - зазначив він. подякувавши усім воїнам мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил.

Зеленський додав, що були цього тижня й збиття ракет, зокрема, балістичних. За його словами, надані партнерами системи Patriot, NASAMS та гаубиці Gepard працюють на відмінно.

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах звучить ця тема - тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба", - підкреслив президент України.

Атака Росії 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, російські війська 16 грудня атакували Україну, запустивши дрони-камікадзе з трьох напрямків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія фактично щоночі наносить удари дронами. При цьому він вказав, що майданчики запуску російських дронів неважливі, тому що окупанти можуть використовувати мобільні - випускають фактично з фури, з машини. При цьому додав, що це контейнер, він може бути розміщений, де завгодно.

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