Закликав не забувати, що кожна громада має допомагати фронту.

Кожна українська громада має пам'ятати, що війна з Росією триває, тож необхідно зробити все можливе для захисту держави. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові сьогодні.

Він зізнався, що зосередився на питаннях війни з Росією та інтеграції України до європейських структур, а тому не звертав достатньо уваги на ситуацію в регіонах. Тепер же президент має намір приділити максимальну увагу ситуації на місцях.

"І якщо хтось на будь-якій посаді, чи то в державі, чи в органах місцевого самоврядування, чомусь вважає, що війна вона десь там, а він нібито може займатись чим завгодно, іншим пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити і яку ми виправимо. Вважаю, що ми всі повинні бути дуже дорослими і розуміти, чим ми займаємось на місцях, і немає жодної громади, яка відокремлена від життя і боротьби всієї України", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що не хотів би витрачати час на такі зрозумілі речі, пояснюючи, що потрібно робити все для перемоги.

"Ми довіряємо одне одному і дуже хотілося, щоб на місцях все було зроблено заради нашої перемоги. Дуже вас прошу не відволікати нас від війни, це велике прохання, не до всіх, бо в більшості своїй громади - молодці. Головна задача - оборона нашої держави. Якщо хтось не знає деталі, які у нас на фронті, що відбувається, і забув з ким у нас таке сусідство, тому хочу нагадати - оборона на першому місці. Тому захист - обов'язок кожного", - підкреслив президент України.

За його словами, інших підходів і дій люди не забудуть і не пробачать, особливо ті, чиї діти загинули на війні.

Візит Зеленського на Львівщину

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, президент України віддав шану полеглим воїнам, що поховані на Личаківському військовому кладовищі у Львові. Також він вшанував пам'ять похованих на Марсовому полі українських захисників, які загинули у російсько-українській війні. Зеленський наголосив, що Україна ніколи не забуде своїх героїв, які здобували волю і захист для України, не забуде якою є ціна нашої свободи та незалежності.

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