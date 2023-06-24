Пригожин також прокоментував заклик ФСБ до "вагнерівців" заарештувати його.

Ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його бійці нібито входять в місто Ростов.

"Зараз ми перетнули у всіх місцях державний кордон. Прикордонники виходили назустріч і обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо в Ростов. Підрозділи Міністерства оборони, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли в сторону. Ми не воюємо з дітьми. Ми не вбиваємо дітей. Дітей вбиває Шойгу, закидаючи ненавчених солдатів, в тому числі строковиків, на війну. Він поставив проти нас пацанів вісімнадцятирічних. Вони там діти все, у онуки годяться. Тому ці хлопці будуть жити. Ми воюємо тільки з професіоналами, але якщо хтось ще стане на шляху, ми знищимо все, що буде вставати на шляху. Ми йдемо далі, йдемо до кінця", - сказав він.

Пригожин також прокоментував заклик ФСБ до "вагнерівців" заарештувати його: "Що стосується заяв з приводу арештів! Це братство. справедливість, це честь, це совість, то що є у нас, а коли ви робите заяву, у вас цих почуттів немає. Тому ви не можете зрозуміти нічого, крім зради".

Відео дня

Пригожин стверджує, що Герасимов віддав розпорядження бити з повітря по "колонах ПВК Вагнера".

"Щойно начальник Генштабу дав команду підняти літаки і відкрити вогонь по колонах, які йдуть серед мирних машин, вантажівок. Йому байдуже, кого вбивати. Вони вбивають уже півтора роки своїх мирних громадян замість того, щоб воювати з противником. Я хочу сказати спасибі пілотам. , які, як стало відомо, відмовилися виконувати злочинні команди", - заявив Пригожин у новому аудіоповідомленні, опублікованому його прес-службою.

Ситуація з Пригожиним - деталі

Пригожин стверджує, що Міноборони РФ завдало удару по тилах ПВК "Вагнер", щоб знищити бійців приватної військової компанії. Раніше заяви Пригожина про удар по тиловому табору "Вагнера" спростували в МО, ФСБ, Національному антитерористичному комітеті.

У Москві силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів строкової служби після заяв Пригожина.

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