Пригожин звинуватив Шойгу у "втечі" з Ростова-на-Дону.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після звинувачення Міноборони РФ в ударах по тилових базах його бійців, закликав росіян "приєднатися" до нього.

"Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні твориться свавілля. 25 тисяч очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв - це вся армія і вся країна. Всі, хто хоче, приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством", - йдеться в аудіоповідомленні, яке опублікувала прес-служба Глави ПВК "Вагнер".

Пригожин звинуватив Шойгу у "втечі" з Ростова-на-Дону.

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"Шойгу тільки що боягузливо втік з Ростова. О 21:00 він біг боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснюватися, навіщо він піднімав вертольоти знищувати наших хлопців, навіщо наносив ракетні удари. Ця тварюка буде зупинена", - заявив глава ПВК "Вагнер".

Євген Пригожин стверджує, що військове командування РФ нібито "використало втемну" артилеристів, які завдавали удару по тилах ПВК "Вагнер".

"Почали з'являтися подробиці, Шойгу спеціально прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК "Вагнер", він використав артилеристів і пілотів гелікоптерів у темну, щоб нас знищити, - заявив він.

Як зазначає місцеве видання Rostovgazeta, про поїздку Шойгу повідомили тільки видання NewsFrol і Telegram-канал "Московська пральня" - але не Міноборони або російські державні інформагентства.

Стверджується, що Пригожин прибув до Ростова "з питань вагнерівців".

Євген Пригожин заявив, що дії ПВК "Вагнер" "не є військовим переворотом" і "не заважають військам".

Удар по базах ПВК "Вагнер" - деталі

Раніше глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про удар за його базі з боку Міністерства оборони і обіцяв помститися.

Міноборони Росії заявляє, що всі поширювані в соцмережах від імені ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина повідомлення і відеокадри про нібито "нанесення МО РФ удару по "тилових таборах ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

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