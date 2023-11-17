Окупанти били по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів Херсона, пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку.

На правобережжі Херсонщини за добу, станом на ранок 17 листопада, 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, за останні 24 години, станом на 06:00 сьогодні, 17 листопада, противник здійснив 58 обстрілів правобережжя Херсонщини, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Тільки по Херсону ворог випустив 43 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні", - розповів посадовець.

Відео дня

Він наголосив, що через російську агресію в регіоні 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Зокрема, ввечері російські окупанти били по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів Херсона, пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку.

Оновлення 09:10. "Уночі окупанти влаштували вогневий терор на Херсонщині. Били по житлових кварталах. Наслідки нічних прильотів ще встановлюються. На жаль, маю трагічні новини. Травми, несумісні з життям, отримала й невідома жінка - без встановленого місця проживання.", - уточнив Прокудін.

Також двоє жінок, постраждалих напередодні, померли в лікарні: жителька Білозерки, яка потрапила під вогонь вдень, та херсонка, котра постраждала надвечір у середмісті Херсона.

Обстріли Херсона 16 листопада

Нагадаємо, за один тільки вечір 16 листопада у Херсоні, коли ворог обстрілював місто з тимчасово окупованого лівого берега, постраждали вісім мирних жителів. Одна людина загинула, семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. У власній квартирі, травми несумісні з життям, отримала 75-річна жінка, наймолодша поранена – 15-річна дитина, яка потрапила під обстріл разом зі своєю 52-річною родичкою. До лікарні доставили ще чотирьох містян, двом херсонцям медичну допомогу надали на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: