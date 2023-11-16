Серед постраждалих 15-річна дівчина, яка вже доставлена до лікарні.

Російські окупанти знову "накривають" вогнем Херсон: вже відомо про трьох постраждалих.

Про це у Telegram повідомив близько 20:00 очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За півгодини до цього він інформував про початок обстрілу міста.

"Херсон – під масованим вогнем російської армії. Нині відомо про трьох постраждалих херсонців. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка. "Швидка" доставила потерпілих до лікарні", - написав Прокудін.

Відео дня

Він додав, що інформація про наслідки ударів буде уточнюватись.

Як додав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, після масованого обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ є пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах міста. "Кількість поранених уточнюється", - підкреслив він.

За кілька хвилин Мрочко додав: "Внаслідок недавнього обстрілу середмістя Херсона з боку російських окупаційних військ загинула 75-річна жінка. На момент ворожої атаки вона була у своїй квартирі".

Ситуація в Херсонській області

Окупанти цілодобо тероризують Херсонщину.

Вдень у Білозерці на Херсонщині через ворожий удар загинули люди, є поранені, та знищено обʼєкт критичної інфраструктури, пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. За інформацією Прокудіна, внаслідок удару Білозерка та навколишні села залишились без електропостачання.

Зранку стало відомо, що вночі росіяни скинули з БпЛА 13 осколкових боєприпасів по населених пунктах Золота Балка, Новоберислав, Антонівка. Також на тлі авіаційного затишшя минулої доби ворог активізував артилерію. Зокрема, зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. Гатили по Херсону, Антонівці та інших населених пунктах. Пошкоджено дві багатоповерхівки, кілька приватних будинків, будівлю школи, чотири маршрутних автобуси.

Вас також можуть зацікавити новини: