Росіяни зазнають втрати, але продовжують тероризувати мирне населення та шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі.

Сьогодні вранці російська армія знов завдала удару по правобережжю Херсонщини. За словами очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів.

"Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється. А через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості", - розповів посадовець у Telegram.

Уточняється, що поранення чоловік отримав у результаті обстрілу Дніпровського району поблизу одного із навчальних закладів.

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У Силах обороні півдня України констатують, що оперативна обстановка в цій зоні напружена. Протягом доби (з 7.00 до 7.00) загарбники завдали 6 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславського району: Іванівка, Тягинка та Львове. Внаслідок ударів загинув цивільний, пошкоджено будинок, будівлі кафе та дитячого садочка.

За добу обліковано 8 ударів FPV-дронами по населених пунктах правобережжя Херсонщини. Внаслідок ударів поранено правоохоронця, пошкоджено будинок, 18 осколкових боєприпасів скинуто з БпЛА інших модифікацій.

У Силах оборони нагадали, що за минулу добу росіяни здійснили 115 артилерійських обстрілів з використанням понад 550 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів Херсон, Кізомис, Станіслав. Внаслідок обстрілу поранено цивільного, пошкоджено дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків та лінії електропередач.

У Чорному морі наразі перебувають 4 бойові кораблі російського флоту, серед них - підводний ракетоносій, спорядження якого - до 4 крилатих ракет типу "Калібр". Ще один російський корабель чергує в акваторії Азовського моря.

"Росіяни продовжують тероризувати шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі шляхом скидання керованих авіабомб, донних мін або інших вибухонебезпечних предметів", - наголошують у Силах оборони.

Водночас українські захисники за минулу добу ліквідували на півдні 30 окупантів. Знищили 7 гармат, станцію радіоелектронної боротьби "Ртуть-Б", FPV-дрон, 6 одиниць автобронетехніки та 3 спостережні пункти ворога.

Остання ситуація на півдні

Нагадаємо, за минулу добу на правобережжі Херсонщини через обстріли росіян загинула людина, ще двоє постраждали, серед них – правоохоронець. Йшлося, що окупанти випустили по Херсонщині півтисячі снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Російська армія поцілила у житлові квартали, медичний та навчальний заклади, будинок культури, пошту. А на Миколаївщині дрон окупантів влучив у об’єкт інфраструктури.

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