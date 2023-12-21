Українські захисники знищили десятки окупантів, реактивні системи "Ураган", гармати та два пункти противника.

На Херсонському напрямку, на лівобережжі Дніпра, минулої доби підрозділи ЗСУ відбили понад 30 ворожих атак.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, на лівобережжі ворог продовжує зміцнення своїх позицій, підтягуючи резерви. Також противник тисне артилерійськими обстрілами, застосовує реактивні системи залпового вогню, дрони різного типу, зокрема, ударні та споряджені осколковими боєприпасами.

"Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму, але ворог не полишив наміру витісняти наші підрозділи з лівобережжя Дніпра. Минулу добу він здійснив понад 30 спроб невдалих штурмових дій. Атаки були відбиті, ворог відступив, зазнавши великих втрат. Наші захисники продовжують утримувати позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, минулої доби ліквідовано 41 окупанта, знищено три реактивні системи залпового вогню "Ураган", три транспортно-заряджаючих машини для перевезення реактивних боєприпасів, чотири гармати, два FPV-дрони, одиницю автомобільної техніки, два спостережних пункти та пункт управління БпЛА.

Водночас протягом минулої доби противник завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням понад 30 керованих авіабомб по населених пунктах лівого й правого берегів Дніпра. Зокрема, атаковано Кринки та Ольгівку.

"Ворог методично тисне артилерією, тримає під рясним вогнем Херсон, там зафіксовано дев’ять обстрілів. Також він обстріляв Тягинку, Станіслав, Шляхове, Антонівку, Берислав на правому березі Херсонщини. З Кінбурнської коси противник вдарив по Очакову та Дніпровському на Миколаївщині", - розповіли у Силах оборони.

Внаслідок російської агресії отримали поранення чотири цивільні особи на Херсонщині. Пошкоджено близько десятка приватних домогосподарств, промислове підприємство та прилеглу лінію газопостачання.

Окрім того, наразі п’ять бойових кораблів ворожого флоту продовжують маневрувати поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованої території АР Крим: чотири з них у Чорному морі та один – в Азовському. Ракетоносії заведені у пункти базування.

Ситуація на півдні України – що відомо

Ворог прагне вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. Напередодні російські загарбники здійснили вісім спроб штурмових дій.

Також стало відомо, що після довготривалої перерви в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні з’явився російський ракетоносій.

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