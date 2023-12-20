Корабель оснащений чотирма "Калібрами".

Після довготривалої перерви в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні з’явився російський ракетоносій. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"У Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого - до чотирьох ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Всього на бойовому чергуванні у Чорному морі – п’ять російських кораблів, ще один – в Азовському морі.

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"Рівень ракетної небезпеки підвищено. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття оперативно", - наголошують українські військові.

Також повідомляється, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення своїх позицій підтягуючи резерви.

"Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу на лівобережжі ліквідовано 22 окупанти, знищено дві ворожі гармати, сім одиниць авто-бронетехніки, реактивну система залпового вогню "Град", міномет, станцію радіоелектронної боротьби та - комплекс відеоспостереження Муром-М.

"Знищено 7 спостережних пунктів та польовий пункт боєпостачання", - розповіли військові.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, у Чорному морі довго не фіксувалася присутність ворожих ракетоносіїв. Представник Сил оборони півдня Наталя Гуменюкз заявляла, що корабельне угруповання РФ фактично згорнуто. Зокрема, на бойовому чергуванні перебувало 2-3 одиниці, а часом до 5 - разом в Чорному та Азовському морях.

Як правило в Азовському морі чергує одна одиниця, яка контролює надводну обстановку та Керченську протоку. У Чорному морі переважно спостерігалося звичайне патрулювання та охорона місць базування - 2-4 одиниці, які вже забулися, яка навігація у північно-західній частині Чорного моря. За словами Гуменюк, наявність потужностей ворожого флоту, у тому числі ракетоносіїв, у Середземному морі – більш для загального орієнтування.

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