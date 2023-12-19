Минулої доби ліквідовано понад три десятки окупантів, знищено зенітну установку, танки, гармати та міномет.

Минулої доби Сили оборони знищили вишку супутникового зв'язку та іншу техніку окупантів на півдні України.

Як повідомили у Силах оборони півдня, українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра та завдають вогневі ураження противнику. Ворог час від часу вдається до штурмових дій, але отримує відсіч.

Зокрема, минулої доби ліквідовано 35 окупантів. Знищено зенітну установку "ЗУ-23-2", два танки, три гармати, міномет, 8 одиниць автомобільної техніки, комплект антенної системи супутникового зв'язку та вишку супутникового зв'язку.

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Також на лівобережжі Херсонщини група ударних БпЛА прикордонників "NOY" завдала вогневого ураження по техніці загарбників. Прицільними скидами боєприпасів знищено ворожу САУ, вантажівку та одну одиницю спецтехніки.

Росіяни на лівобережжі продовжують зміцнювати та облаштовувати свої позиції резервами. Загарбники ведуть спостереження за ЗСУ та не припиняють тиснути артилерійськими обстрілами і дроновими ударами.

Також ворог продовжує терор цивільного населення.

"Застосував два FPV-дрони та скинув з БпЛА різних модифікацій три осколкові боєприпаси по населених пунктах правобережжя Херсонщини й Куцурубській громаді Миколаївщини. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - розповіли українські військові.

Окрім того, минулої доби окупанти здійснили десять артилерійських обстрілів населених пунктів. Більшість з них припала на Херсон. Під ворожим вогнем опинились житлові квартали та приватне підприємство, загинула цивільна людина.

Обстріляні також Чорнобаївка на Херсонщині, де пошкоджено приватний будинок, та Очаків на Миколаївщині – завдано руйнувань будівлям в рекреаційній зоні узбережжя.

У Чорному та Азовському морях ситуація залишається поки без змін – на бойовому чергуванні перебуває загалом три кораблі, ракетоносії заведені в пункти базування.

Нищення ворожої техніки на півдні України – деталі

Напередодні на півдні ЗСУ знищили важливу техніку противника, серед якої – важка вогнеметна система "Буратіно", два танки, шість гармат, спостережний "Муром-М", станковий автоматичний гранатомет, розвідувальний БпЛА "Суперкам", 16 одиниць автобронетехніки, три спостережні пункти та місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Як відомо, Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику, який час від часу вдається до штурмових дій.

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