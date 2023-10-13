Моніторингова група помітила два американські морські літаки.

Пентагон розпочав повітряну розвідку у напрямку територій тимчасово окупованого Криму та південних областей України, піднявши з баз НАТО свою авіацію.

Зліт двох морських літаків зафіксував портал відстеження авіаперельотів Flightradar. Розвідку ведуть американські Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 з узбережжя Румунії, заявила моніторингова група "Крымский ветер" 13 жовтня.

Зазначається, що американський літак Boeing P-8A Poseidon покинув авіабазу НАТО в Сицилії о 16:59 для початку розвідки.

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"З ранку розвідку в цьому ж районі веде Bombardier Challenger 650 з позивним CL60", - йдеться в повідомленні.

Також "Кримський вітер" нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Захід надає свої розвіддані Україні "в режимі реального часу".

НАТО перебазує до Литви літаки-розвідники

У вересні 2023 року військовий Альянс НАТО оголосив про намір розмістити літаки-розвідники AWACS на території Литви через війну в Україні. Зазначалося, що вони здатні "бачити" ворожі ракети та літаки на дистанції у сотні кілометрів.

У НАТО заявили, що завдяки такому рішенню зможуть уважніше спостерігати за діями РФ й контролювати безпеку в Балтійському регіоні.

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