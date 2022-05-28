На її рахунку - терабайти відзнятих кадрів ворожих позицій, засідок, розташування техніки та особового складу окупантів.

Повітряна розвідка - очі наших воїнів у небі. Саме з їх допомогою українські захисники виявляють цілі ворога, а артилерія може прицільно завдати ударів по позиціях окупантів.

Ольга - молода, приваблива дівчина, яка керує безпілотним літальним апаратом в одному з підрозділів 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. На її рахунку - терабайти відзнятих кадрів ворожих позицій, засідок, розташування техніки та особового складу окупантів. Саме за її даними наша артилерія влучно відпрацьовує по загарбниках, повідомили на Facebook-сторінці Командування ДШВ.

Її обличчя приховує балаклава, а браслет на бронежилеті – оберіг, який подарував їй маленький хлопчик з Донеччини, мотивує виконувати бойові завдання.

Ольга з дитинства мріяла вдягнути військовий однострій. Ще малою дівчинкою їй хотілось наслідувати маму, яка все своє життя присвятила служінню українському народову в лавах Збройних Сил України.

Отримавши черговий наказ на повітряну розвідку ворожих позицій, група розвідників вирушила у вказаний район.

"Піднявши свою "пташку" високо в небо, полетіли самісінько над ворожими позиціями. Погода грала на руку, повна тиша. Раптом вибух. Зовсім поруч розірвалася ворожа міна. Навкруги жодного укриття, лише ріденько насаджені дерева метрів за п’ятсот від нас. Другий "приход". Ми з шаленою швидкістю "чкурнули" у посадку. Третій. Побратим отримав поранення", - пригадує дівчина.

Після кількох розривів настала тиша.

"Розумію, що в небі літає моя "птаха" з чималим метражем корисного відео. Треба "саджати" інакше уведуть. Рішення пройшло саме по собі. Після чергового "прильоту" піднялася зі своєї схованки і щосили побігла до місця управління. Пульт в руках, починаю маневрувати. Часу обмаль. Ворог перезарядиться й знову "критимуть". А там, під деревами поранений побратим – потрібно терміново вивозити. Посадила. Мій напарник підхопивши "птаха" скомандував в машину", – закінчує свою розповідь Ольга.

Усі учасники цієї пригоди живі та здорові. Пораненому десантнику надали медичну допомогу. А розвідувальні дані, які відзняла ця тендітна дівчина - виявилися дуже важливими та дали змогу нашим "Богам війни" знищити чималу кількість російських окупантів.

Днями воїни 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України показали атаку на позиції окупантів. Її реалізували у взаємодії артилерії та аеророзвідки.

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