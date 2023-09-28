Це ключовий засіб раннього попередження для Альянсу, здатний виявляти ворожі літаки та ракети за сотні кілометрів.

НАТО планує тимчасово розташувати на території Литви електронні системи повітряної розвідки AWACS, які складаються з комплексу літаків, здатних виявляти ворожі літаки та ракети за сотні кілометрів.

Таким чином Альянс зможе уважніше спостерігати за діями Росії та запобігати її спробам порушити безпеку в Балтійському регіоні. Два таких літаки планують розташувати на литовському летовищі Шяуляї. Перший з них має прибути до Литви сьогодні, зазначається на сайті НАТО.

За словами виконувача обов'язків речника НАТО Ділана Вайта, війна РФ проти України змусила Альянс вдатися до таких кроків.

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"Загарбницька війна Росії проти України посилила нашу увагу до середовища безпеки в регіоні Балтійського моря", - сказав він.

Речник НАТО зазначив, що літаки AWACS є ключовими засобами попередження Альянсу, здатними фіксувати загрози за сотні кілометрів від кордону. Також він подякував Литві за те, що вона погодилася розмістити в себе цей комплекс.

Система AWACS має грибоподібну радіолокаційну структуру, здатну охоплювати радіус в понад 400 кілометрів для того, щоб ідентифікувати інші повітряні цілі. AWACS базується на літаках Boing-707.

В НАТО кажуть, що перші розвідувальні патрулювання AWACS почнуться найближчими днями. Вони триватимуть кілька тижнів. Зазначені літальні апарати входять до флоту НАТО, який складається з 14 літаків спостереження та базується в Гайленкірхені, Німеччина.

Для обслуговування літаків НАТО направить до Литви близько 150 військовослужбовців.

В Росії лунають погрозу в бік країн Балтії

Днями російських пропагандист Володимир Соловйов у своєму ефірі відзначився черговою погрозою в бік країн Балтійського регіону. Він разом з президентом Асоціації прибалтійських досліджень Миколою Межевичем обізвав Естонію "провінцією".

В цьому контексті росіяни заявили, що США не буде діла, якщо Росія зробить "щось" Талліну. Соловйов та Межевич вказали, що Вашингтон не здатний вдарити ракетами по РФ у відповідь на її дії щодо країн НАТО.

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