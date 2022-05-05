В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

Російські окупаційні сили все ще мають намір взяти під контроль Харків.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

За словами Кірбі, ЗСУ протягом останніх днів вдалося відкинути ворога на чималу відстань від обласного центру.

"Українці досі утримують Харків. Вони… вони його ніколи не здавали. І, як я сказав днями, ми бачили ознаки того, що їм вдалося відтіснити російські війська приблизно на 20-30 миль на схід від міста. Досі тримають. І росіяни не досягли там ніякого прогресу", - констатував речник Пентагону.

Однак Харків досі є ціллю загарбників.

"Ми все ще думаємо, що росіяни хочуть захопити Харків. Я маю на увазі, вони теж не залишили його у спокої. І знову ж таки, ми багато говорили про це, але ви просто гляньте на мапу… Ви побачите, що це велике промислове місто, і воно знаходиться просто на північному заході від Донбасу… Схоже, у росіян все ще є плани на Харків. Але вони не досягли ніякого прогресу", - додав Кірбі.

Війна в Україні: ситуація в Харкові

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони.

В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донбасі протягом 4 травня українські захисники відбили 11 атак ворога, знищили у боях 5 танків противника, 7 одиниць бойової броньованої техніки і 5 одиниць автомобільної техніки.

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