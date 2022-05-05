На Донбасі протягом 4 травня українські захисники відбили 11 атак ворога.

Російські війська у боях з ЗСУ втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

На Донбасі протягом 4 травня українські захисники відбили 11 атак ворога, знищили у боях 5 танків противника, 7 одиниць бойової броньованої техніки і 5 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей: чотири БПЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також уражено два літака. Попередньо - винищувачі Су-30.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.

Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі". За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

Вас також можуть зацікавити новини: