ЗМІ пишуть, що перший контракт був засекречений, а другий - на $391 мільйон.

Пентагон зробив два великі замовлення на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для Збройних сил України.

Про це повідомляє Reuters. За даними видання, перший контракт був засекречений і укладений з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а другий - на $391 мільйон був підписаний з IMT Defense Corp.

Зазначається, що домовленість про створення нової лінії з виробництва компонентів снарядів, а також на виготовлення їхніх корпусів була укладена наприкінці листопада.

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Видання пише, що протягом останніх місяців США намагались збільшити потужності з виробництва боєприпасів. Армія прискорила процес придбання зброї, що позитивно вплинуло на виконання контрактів.

Крім того, до вереснової резолюції про внесення правок до оборонних бюджетів США було включено понад півмільярда доларів для інвестицій у заводи з виробництва боєприпасів.

Війна в Україні: допомога США

Як писав УНІАН, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділила на допомогу Україні понад $25 млрд.

1 жовтня американський лідер підписав закон про продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік. Він передбачає виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад $12,3 млрд.

4 жовтня Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

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