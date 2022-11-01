Україна отримає додаткові боєприпаси для HIMARS.

Пентагон відправляє Україні новий пакет військової допомоги.

Як повідомив чиновник Пентагону на брифінгу, йдеться про боєприпаси та інші засоби на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Зокрема, в пакет увійшли:

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додаткові боєприпаси для HIMARS;

500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;

понад 1300 протитанкових систем (багатоцільова штурмова зброя SMAW, AT4);

125 армійських вантажівок Humvee;

чотири антени супутникового зв'язку.

Чиновник Пентагону також зазначив, що HIMARS продовжують допомагати українцям змінювати динаміку на полі бою.

Допомога США Україні

Як писав УНІАН, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділила на допомогу Україні понад 25 млрд доларів.

1 жовтня Байден підписав закон про продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік, який раніше підтримали обидві палати Конгресу - Палата представників і Сенат. Він передбачає виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад 12,3 млрд доларів.

4 жовтня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

В середині жовтня стало відомо, що США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках ще одного пакету допомоги - на 725 млн доларів. З урахуванням цього пакету загальна сума допомоги, наданої США з 24 лютого, досягла 17,5 мільярдів.

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