Евакуація жителів Лозової та Барвінкового продовжується.

Передумов для евакуації жителів Харкова наразі немає.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов після засідання Штабу оборони.

"Наразі передумов для організованої евакуації жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуйовувати жителів Лозової та Барвінкового", - зазначив він.

За інформацією Синєгубова, із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком та народним депутатом Давидом Арахамією, які сьогодні були у Харкові, обговорювали пакет опцій для відновлення області.

Він зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Харків та цивільну інфраструктуру області.

"Сьогодні дорогою до Дергачів підірвалася на міні бригада енергетиків, яка поспішали ліквідувати наслідки обстрілів. Двоє працівників поранені та госпіталізовані", - повідомив голова ОВА.

Минулої ночі, за словами Синєгубова, тривала ліквідація пошкодженого обстрілами газогону. Найбільше підприємство ТЕЦ-5 було переведене на альтернативне живлення, щоб безперебійно подавати носій. Роботи над стабілізацією системи продовжують.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що рашисти влаштували катівню в окупованому селі на Харківщині. Окупанти спалили живцем дитину.

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