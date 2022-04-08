Цей злочин окупанти намагалися приховати.

В селі Гусарівка на Харківщині російські окупанти влаштували катівню.

Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.

В повідомленні зазначається, що 4 квітня Гусарівку українська армія звільнила від російських окупантів і зараз поліцейські документують злочини російських військових, які "влаштували катівню" у цьому селі Ізюмського району Харківської області.

В поліції зазначають, що на території приватного будинку виявлено понівечені тіла громадян, у тому числі дитини. За даними слідства, під час огляду тіл виявлено сліди тривалого знущання та катування.

"Люди були спалені живцем. Серед закатованих є одна дитина. Встановлено, що на території подвір’я тривалий час знаходилась комендатура російських військових ", – сказано в повідомленні.

В повідомленні також сказано, що біля одного з приміщень сільськогосподарського товариства в Гусарівці виявлено тіло чоловіка, який працював фельдшером у лікарні.

"Під час огляду його слідчі виявили синці на тілі та обличчі. Руки чоловіка були зв’язані за спиною. В області грудної клітини чоловіка виявлено кульове поранення. Його теж катували військовослужбовці Російської Федерації", – зазначають у поліції.

Крім того, на автодорозі біля села Гусарівка в автомобілі виявили тіла чоловіка, жінки та їх трирічної дитини – причиною їх смерті стала вибухова травма, отримана внаслідок артилерійських обстрілів.

"Під час опитування місцевих жителів села Гусарівка встановлено, що на даний час є безвісти зниклі мешканці. Їх доля невідома. Під час окупації населеного пункту військовослужбовці Російської Федерації вели себе зухвало та цинічно, грабували майно жителів села, забороняли виходити зі своїх домівок, відбирали транспортні засоби", – повідомляє поліція.

Слідчі продовжують документувати наслідки окупації російськими військовими мирних міст і селищ Харківщини, збирати доказову базу кривавих злочинів окупантів.

Ситуація у місті та області

За минулу добу російські загарбницькі сили завдали 48 ударів по Харкову і району, в результаті чого постраждали 15 осіб.

4 квітня в Міноборони України попереджали, що окупанти готуються оточити сили ООС і захопити Харків. Водночас міський голова Ігор Терехов закликав жителів не панікувати і запевнив, що місто добре озброєне і підготовлене до оборони.

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