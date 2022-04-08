Вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід.

Минулої доби російські загарбницькі сили завдали 48 ударів по Харкову і району, внаслідок чого постраждали 15 осіб.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у Telegram.

"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, на місці аварійні бригади намагаються ліквідувати наслідки.

"Бої тривають в Ізюмському напрямку, у цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової", - додав Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, російські військові під час окупації села Гусарівка Харківської області закатували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. Після звільнення села від загарбників 7 квітня в підвалі одного із будинків знайшли спалені частини тіл трьох людей. Згідно з даними слідства, щоб приховати сліди своїх злочинів, російські окупанти перед підпалом накрили тіла цивільних шинами від автомобіля.

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