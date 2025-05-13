За словами Зеленського, Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмови.

Саме очільник Росії Володимир Путін має розв'язувати питання війни в Україні, бо це його війна. Так президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні пояснив, чому перемовини про припинення вогню мають бути саме з головою Кремля.

"Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним", - зазначив Зеленський.

Українский президент зазначив, що зараз наша країна активно готує візит у Туреччину.

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"Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню - тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні", - підкреслив Зеленський.

Він відзначив заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії, а також подякував за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин.

"Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки… Знаємо думку, зокрема, й Китаю - щодо підтримки припинення вогню та перемовин. США ясно і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмови", - наголосив голова держави.

Зеленський розповів, хто може зупинити вогонь з боку РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, на брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки голова РФ Володимир Путін може припинити вогонь з боку Росії. Відповідаючи на питання про зустріч, яка може відбутися між президентами України та РФ у Стамбулі, він сказав, що щодо прямих перемовин був "сигнал від Росії", перемовини на рівні лідерів країн також підтримують США.

За словами Зеленського, якщо Путін дійсно готовий до припинення вогню, це відкриває шлях до відповідних наступних кроків для закінчення війни.