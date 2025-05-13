Також диктатор назвав одну з головних проблем економіки РФ.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не можна боятися нових санкцій проти РФ, однак варто бути готовими до всього. Про це він сказав під час наради з російськими чиновниками, передають росЗМІ.

За його словами, висока інфляція є однією з головних проблем сьогоднішньої економіки РФ.

"РФ потрібно здійснити "м'яку посадку" в економіці: "придавити інфляцію", але не заморозити розвиток", - зазначив Путін.

Також він висловився про мобілізацію в Росії. За словами Путіна, росіяни йдуть до армії добровільно.

"Якщо київська влада займається примусовою мобілізацією, людей, як собак ловлять на вулицях, то в нас хлопці йдуть добровільно, самі йдуть. Вони (українці - УНІАН) зараз виловлюють 30 тисяч людей, а у нас по 50-60 тисяч у місяць самі приходять", - зауважив президент РФ.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман висловився про обсяги мобілізаційного ресурсу Росії. Він зазначив, аби уникнути протестів, Росія намагається набрати добровольців через контракти, пропонуючи їм великі виплати, проте, як каже Гетьман, це не може тривати вічно.

"Ресурсів фінансових у росіян не вистачить. Якщо доводиться підіймати фінансову винагороду, то бажаючих стає менше. І щоб їх тримати на певному рівні, треба знову підіймати виплату. Але скільки її можна підіймати, теж є певні розумні обмеження", - підкреслив експерт.

Санкції проти Росії - останні новини

Раніше у Bloomberg пояснили, чому США поки не планують вводити нові санкції проти РФ. За інформацією журналістів, американська сторона хоче дати можливість провести переговори між РФ та Україною 15 травня перш ніж посилювати тиск на Путіна.

Однак якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі із Зеленським або РФ не погодиться на повне припинення вогню в четвер, лідери ЄС закликатимуть президента США виконати погрозу запровадити нові санкції проти Москви.

Водночас журналіст Алекс Вікхам заявив, що ультиматум Путіну залишається в силі. За його словами, йдеться про те, що Європа не змінила своїх планів запровадити нові санкції проти Росії, якщо на фронті в Україні з 12 травня не запрацює режим припинення вогню.

"Якщо Росія атакуватиме завтра (12 травня), очікуйте рішучої відповіді Європи та США, включаючи санкції, як було домовлено в суботу. Пост Трампа та твіт Зеленського не змінюють того, що було домовлено", - зауважив журналіст.

Вас також можуть зацікавити новини: