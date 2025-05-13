Українській лідер сказав, що очікує від можливої зустрічі з Путіним на результат.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки глава РФ може припинити вогонь з боку Росії. Про це Зеленський сказав на брифінгу, відповідаючи на питання про зустріч, яка може відбутися між президентами України та РФ у Стамбулі.

"Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один - безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно з досвідом всіх цих днів, місяців, не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна", - наголосив Зеленський.

За його словами, щодо прямих перемовин був "сигнал від Росії", перемовини на рівні лідерів країн також підтримують США.

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"Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни", - заявив президент України.

Він зазначив, що якщо Путін дійсно готовий до припинення вогню, це відкриває шлях до відповідних наступних кроків.

"Якщо сьогодні Путін каже, що не хоче прямих перемовин, знову таки, мільярд причин може бути, - тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий, вже не хоче. І якщо його крок буде і він каже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Всіх багатьох елементів", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що за таких умов відповідні групи зможуть проводити необхідні зустрічі, бо буде політична воля "лідера або лідерів". Тобто, зі зрозумілих причин буде той чи інший результат.

"Буде шлях. Шлях відкритий... Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримують. Тому ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат - це закінчення війни. Крок перший - припинення вогню. Всі підтримують безумовно", - наголосив український лідер.

Він закликав до прямого діалогу з Путіним, а також підтвердив, що приїде до Туреччини, де буде присутній президент Реджеп Тайїп Ердоган.

"Всі готові до зустрічі з російським лідером. Тим більше, що це його була ініціатива", - додав Зеленський.

Переговори між Україною та РФ - що відомо

Як писав УНІАН, 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

На таку заяву одразу відреагував Володимир Зеленський. Тоді він зазначив, що готовий до переговорів з Росією "в будь-якому форматі", аби досягти припинення вогню.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, чи зустрінеться Володимир Зеленський з іншими представниками РФ у Стамбулі 15 травня, якщо Володимир Путін до Туреччини не поїде. Подоляк пояснив, що Зеленський зможе провести пряму зустріч тільки з Путіним, бо навіть люди з формальним статусом міністрів навряд чи уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення від РФ.

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