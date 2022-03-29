Росія висуне зустрічні ініціативи після розгляду пропозицій України.

Член російської делегації у переговорах з Україною, помічник Путіна Володимир Мединський попередив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Про це він заявив на брифінгу за результатами чергового раунду зустрічі з представниками України у Стамбулі.

Мединський стверджує, що сторонам треба пройти ще довгий шлях, щоб підготувати договір між країнами на "взаємовигідних" умовах.

Росія висуне зустрічні ініціативи після розгляду пропозицій України.

Деескалація на київському і чернігівському напрямках не означає припинення вогню, заявив Мединський.

Що передувало

Сьогодні у Стамбулі пройшов черговий раунд перемовин України та Росії. Українська делегація передала свої пропозиції і бачення закінчення війни.

Йдеться, зокрема, про позаблоковий статус в обмін на "гарантії безпеки" з участю РФ та низки західних країн, які відповідали б 5-ій статі статуту НАТО.

Також Україна пропонує передбачити в майбутньому договорі, що всі країни-гаранти не тільки не заперечують щодо вступу в ЄС, а мають допомагати в цьому процесі.

Ніяких документів сьогодні не підписували, уточнив глава фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія.

Невдовзі з’явилась інформація про нібито часткове відведення військ Росії з київського та чернігівського напрямків в бік Білорусі. Ряд членів НАТО сумніваються у готовності Путіна закінчити війну мирним шляхом.

На думку Британії, переговори Росія використовує тільки заради часу перегрупувати війська і піти у другий наступ.

При цьому бомбардування українських міст продовжується.

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