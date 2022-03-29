Представники нашої країни не підписували ніякі документи, зазначив очільник фракції "Слуга народу".

Київ на переговорах із Росією в Туреччині офіційно представив свої пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України, українська сторона вже розкрила подробиці майбутнього договору.

Про це за результатами перемовин повідомив очільник української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми сьогодні вийшли з офіційною пропозицією про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який підписуватимуть усі країни - гаранти безпеки, який буде ратифікований, щоб не повторювати помилку, яка була колись у Будапештському меморандумі. Ми хочемо, щоб це був робочий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України", - наголосив він.

Арахамія зауважив, що представники української делегації не підписували жодних документів - лише озвучували пропозиції України.

За його словами, у майбутньому договорі має міститися норма, згідно з якою протягом трьох днів після початку війни, агресії, військової операції, будь-якої замаскованої, гібридної війни проти України країни-гаранти проводять консультації, після чого вони юридично зобов'язані надати нашій країні військову допомогу, зокрема, у вигляді озброєння та закриття неба.

Серед гарантів розглядаються постійні члени Ради Безпеки ООН: США, Велика Британія, Франція, КНР, а також Російська Федерація, але "про це треба говорити окремо". Також Україна хоче бачити серед гарантів Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль. Крім того, запропоновано передбачити вільне приєднання до договору інших гарантів.

Як зазначив політик, цей механізм навіть чіткіший, ніж у 5-й статті Північноатлантичного договору 1949 року про створення НАТО, де немає обмежень щодо строків консультацій.

Також Україна пропонує передбачити в майбутньому договорі, що всі країни-гаранти не тільки не заперечують щодо вступу Української держави у Європейський Союз, а мають допомагати в цьому процесі.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано-вранці 24 лютого. Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Херсон, Харків та Маріуполь.

Пізніше між українською та російською стороною розпочалися мирні перемовини. Новий раунд перемовин між Україною та Росією відбувся 29 березня в Туреччині.

За результатами першого раунду перемовин з РФ у Стамбулі радник керівника Офісу президента, один з українських перемовників Михайло Подоляк сказав, що наша країна пропонує підписати договір про міжнародні гарантії безпеки для неї.

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