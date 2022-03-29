На білоруській території в напрямку кордону України везли "Іскандер-М", зазначили в Київській обласній військовій адміністрації.

У Київській області російські окупаційні війська перегрупують війська та відводять частину підрозділів до Білорусі.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Російський ворог перегрупує війська та відводить частину підрозділів на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Гомельщині Республіки Білорусь зафіксовано перевезення мобільної балістичної ракетної системи "Іскандер-М" в напрямку Державного кордону з Україною.

"Але саме з території Білорусі в перший день війни до Київської області увійшли російські загарбники. Вони окупували три територіальні громади Вишгородського району - Поліську, Іванківську та Димерську. Українські військові готові до будь-якого сценарію і безумовно враховуємо будь-які варіанти оборони", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що протягом минулої доби супротивник понад 40 разів обстріляв житлові масиви Київщини. Загалом в області руйнувань зазнали понад 550 об’єктів.

Ситуація у Бучаському районі виглядає наступним чином:

- Макарівська громада, Ірпінь - обстріли;

- Гостомельська громада - тривали бої;

- Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари;

- Бородянська та Дмитрівська громади - переміщення ворога;

- Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався;

- Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Також у Броварському районі така ситуація:

- у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - перебуває ворожа техніка. Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків;

У Вишгородському районі:

- в Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.

Нагадаємо, війська Росії рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ та населені пункти, які знаходяться біля столиці.

28 березня Київська обласна військова адміністрація попередила, що на Київщині ворог готується до наступальних операцій.

Вас також можуть зацікавити новини: