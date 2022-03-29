У Київській області російські окупаційні війська перегрупують війська та відводять частину підрозділів до Білорусі.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
"Російський ворог перегрупує війська та відводить частину підрозділів на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності", - йдеться у повідомленні.
Водночас на Гомельщині Республіки Білорусь зафіксовано перевезення мобільної балістичної ракетної системи "Іскандер-М" в напрямку Державного кордону з Україною.
"Але саме з території Білорусі в перший день війни до Київської області увійшли російські загарбники. Вони окупували три територіальні громади Вишгородського району - Поліську, Іванківську та Димерську. Українські військові готові до будь-якого сценарію і безумовно враховуємо будь-які варіанти оборони", - йдеться у повідомленні.
Також сказано, що протягом минулої доби супротивник понад 40 разів обстріляв житлові масиви Київщини. Загалом в області руйнувань зазнали понад 550 об’єктів.
Ситуація у Бучаському районі виглядає наступним чином:
- Макарівська громада, Ірпінь - обстріли;
- Гостомельська громада - тривали бої;
- Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари;
- Бородянська та Дмитрівська громади - переміщення ворога;
- Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався;
- Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Також у Броварському районі така ситуація:
- у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - перебуває ворожа техніка. Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків;
У Вишгородському районі:
- в Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.
Нагадаємо, війська Росії рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ та населені пункти, які знаходяться біля столиці.
28 березня Київська обласна військова адміністрація попередила, що на Київщині ворог готується до наступальних операцій.