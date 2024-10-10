Водночас Михайло Подоляк розповів, як саме Захід має допомогти зупинити війну в Україні.

Останнім часом західні медіа повідомляють про різні "мирні" ініціативи, які вигідні російському диктатору Володимиру Путіну, однак цивілізовані країни мають сили закінчити війну в Україні справедливо. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк для 24 каналу, коментуючи ідею про припинення війни в обмін на гарантії безпеки від США та вступ України до ЄС.

За його словами, для того, щоб завершити цю війну, Заходу потрібно зробити низку кроків. Подоляк вважає, що важливим фактором є масштабування війни на територію РФ.

Крім того, союзникам потрібно збільшити постачання озброєння для України, а саме примножити далекобійні ракети та протиракети до комплексів ППО. Також варто пам'ятати й про дозвіл на удари по території РФ. Подоляк підкреслив, що такі атаки будуть впливати на соціальні настрої серед росіян, тому це посилить тиск на Путіна.

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"І тут нам кажуть, що є потужніші "гарантії безпеки". Ви дозволите Росії провести роботу над помилками, накопичити більше ресурсу, сформувати агресивніший альянс, витрачати гроші на поширення внутрішніх проблем України. А у випадку повторної війни ви візьмете участь у ній? Абсурдно", - наголосив радник голови ОП.

Мирні ініціативи від західних ЗМІ - що відомо

Раніше видання Financial Times повідомляло, що війна в Україні може завершитися на домовленостях, що Київ матиме міцні гарантії безпеки, а Росія збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованою територією. За інформацією журналістів FT, про це частіше говорять не лише західні, але й українські офіційні особи.

Також італійська газета Corriere della Serе писала, що Київ готовий до припинення вогню вздовж теперішньої лінії фронту, проте без визнання втрати територій, в обмін на гарантії безпеки з боку США та входження до ЄС.

"Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він, наприклад, знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій. Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії - без визнання нового офіційного кордону - в обмін на певні зобов’язання Заходу", - зазначили у газеті.

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