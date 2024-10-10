Втім, Україна офіційно не визнає захоплені території частиною Росії.

Україна готова до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, алебез визнання втрати територій, в обмін на гарантії безпеки з боку США та входження до ЄС, пише італійська газета Corriere della Serе.

Президент Володимир Зеленський вдруге за місяць прибув до Італії, де знову зустрінеться з прем'єркою Джорджією Мелоні. Він прийняв запрошення відвідати Рим ввечері 9 жовтня, оскільки зустріч на рівні лідерів у Рамштайні не відбулася.

Сьогодні Зеленський зустрінеться з французьким президентом Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, а потім вирушить на зустріч із Мелоні на віллі Доріа Памфілі. Завтра він відвідає Ватикан, щоб зустрітися з Папою Франциском, після чого попрямує до Берліна. Зеленський також планує зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.

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Видання зазначає, що ця активність свідчить про прагнення Зеленського знайти рішення, яке забезпечить мир для України і захистить її від майбутніх агресій з боку Росії. Президент зазначив, що Україна має реальну можливість досягти миру та стабільності вже восени та взимку. Він підкреслив, що ситуація на фронті відкриває можливості для рішучих дій, аби закінчити війну до 2025 року.

Зараз українські сили мають чисельну перевагу на Донбасі, але ситуація навколо вторгнення в Курську область є складною. Воно мало на меті підняти бойовий дух і отримати підтримку союзників, але зараз значні сили України опинилися в певній ізоляції на території Росії, що обмежує можливості допомогти на Донбасі. Відхід із Курська може обійтися Україні значно дорожче, оскільки є побоювання, що російські війська можуть передислокуватися в Сумську область. Газета пише:

"Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він, наприклад, знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій. Однак він був би готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії - без визнання нового офіційного кордону - в обмін на певні зобов’язання Заходу".

Йдеться про західні гарантії безпеки, схожі на ті, що США надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам.

Однак ці зусилля ускладнюються тим, що Володимир Путін не задоволений вже захопленими територіями. Кремль прагне дестабілізувати Україну та політично контролювати її. Оборонний бюджет Росії продовжує зростати і в 2025 році досягне 130 мільярдів доларів. Дохід від експорту нафти у 2024 році перевищить показники, які були до війни. Поки санкції не послаблять російську військову машину, у Путіна немає причин розпочинати мирні переговори.

План перемоги України - актуальне

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що план перемоги України містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого і міцного миру.

За його словами, цей план складається з військової та дипломатичної частин. І запрошення України до НАТО є його частиною.

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