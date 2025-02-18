Вашингтон наполягав, що ця зустріч не є початком мирних переговорів.

Делегації США та Росії розпочали переговори у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Сторони планують обговорити перспективи завершення війни в Україні.

Про старт переговорів між російськими та американськими дипломатами повідомила низка росЗМІ. Крім того, з'являються перші заяви делегатів.

Вашингтон наполягав, що ця зустріч не є початком мирних переговорів, але команда Білого домі зазначала, що перемовини були організовані, щоб перевірити, чи Росія "серйозно" налаштована на припинення війни.

У переговорах беруть участь держсекретар США Марко Рубіо та міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ні української, ні європейської присутності не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не визнає жодних домовленостей, досягнутих без участі Києва. Це сталося після того, як європейські лідери зустрілися в Парижі в понеділок для екстреної зустрічі щодо можливих мирних переговорів.

Член російської делегації Кирило Дмитрієв вже провів зустріч з членами американської делегації. Як пишуть російські ЗМІ, він заявив, що прогрес у переговорах Росії та США "можливий у найближчі 2-3 місяці".

Також росЗМІ пишуть, що члени російської делегації під час зустрічі зробили низку інших заяв, зокрема й про Україну. Зокрема, росіяни наполягають, що США втратили через санкції "більше, ніж Росія", а політика Джо Байдена "підірвала довіру до долара".

Крім того, кремлівські дипломати запевняють, що політика зі стримування РФ "провалилася".

Оновлено о 10:28. На тлі новин про старт переговорів Китай висловив сподівання, що "всі сторони" зможуть взяти участь у переговорах щодо України, пише The Telegraph.

Представник Пекіну сказав, що Китай "радий бачити всі зусилля для досягнення миру", додавши: "У той же час ми сподіваємося, що всі сторони та зацікавлені сторони зможуть взяти участь у мирних переговорах у належний час".

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, щодДелегації США та Росії зустрінуться у вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді для переговорів щодо війни в Україні. Ця подія викликала занепокоєння в Києві та серед його європейських союзників, які побоюються, що Дональд Трамп може погодитися на врегулювання конфлікту на умовах Володимира Путіна.

Financial Times пише, що США, схоже, пішли на суттєві поступки ще до початку діалогу - зокрема, відмовилися від підтримки вступу України до НАТО та її прагнення відновити контроль над окупованими територіями.

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