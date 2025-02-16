Також радник Трампа вважає, що довгострокові гарантії військової безпеки для України мають бути "під європейським керівництвом".

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц представив головні принципи, які, на його думку, стануть основою мирних перемовин, що відбудуться найближчим часом між чиновниками адміністрації президента США Дональда Трампа та російськими посадовцями для припинення війни в Україні, пише CNN.

Зокрема в ефірі "Fox News Sunday" радник наголосив, що "ключові підвалини", на яких будуть наголошувати США, містять забезпечення остаточного припинення війни, яку "не можна закінчити на полі бою", зміну підходів США до розподілу іноземної допомоги, а також фінансову інтеграцію України з США.

Щодо пункту про фінансову інтеграцію України з США Волц зазначає, що "спільне інвестування" з Америки є найкращим шляхом до безпеки України, вказуючи на інвестиційну угоду, яку передав Україні міністр фінансів США Скотт Бессент, однак президент України Володимир Зеленський не підписав її.

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"Зеленський вчинив би дуже мудро, якби уклав цю угоду зі Сполученими Штатами. Ми говоримо про збільшення "пирога" для української економіки", - сказав Волц.

Своєю чергою радник наголосив, що довгострокові гарантії військової безпеки для країни повинні бути "під європейським керівництвом".

"Президент Дональд Трамп і його адміністрація представили бачення завершення війни, яке, схоже, передбачає ключові поступки Росії, що викликає побоювання, що Україна може бути маргіналізована, а Європа залишиться осторонь миротворчого процесу", - підкреслили у CNN.

Також два джерела видання повідомили, що Волц, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф планують здійснити візит до Саудівської Аравії для перемовин з представниками РФ.

Водночас український чиновник повідомив CNN, що Україна не знала про такі плани делегації.

Крім того, Волц зазначив, що європейські союзники беруть участь у переговорах щодо російсько-української війни. За його словами, на цьому тижні Трамп розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також радник анонсував зустріч президента США з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна Трампу важливіша, ніж РФ. За його словами, Трамп "вселяє Путіну страх" і саме це може призвести до "суттєвих" мирних переговорів.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що команда Трампа поділилася з деякими союзниками в Європі планами щодо України. Він зазначив, що не розкриватиме подробиць планів США, проте наголосив, що є надія на те, що в Україну наближається мир.

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