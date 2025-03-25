За підсумками переговорів із представниками РФ напрацьовано проєкт спільної заяви. Його надіслали в Москву і Вашингтон для схвалення.

Переговори представників США та РФ, які були зосереджені на спробах досягти угоди про припинення вогню в Чорному морі, були представлені Вашингтоном як крок у зусиллях президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Джерело Reuters у Білому домі повідомило, що на переговорах в Ер-Ріяді спостерігається прогрес і що "позитивна заява" очікується "в найближчому майбутньому".

Російське джерело повідомило Reuters, що переговори завершилися пізно ввечері в понеділок, і проєкт спільної заяви відправили до Москви і Вашингтона для схвалення, і сторони мають намір опублікувати його вже сьогодні.

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Раніше в понеділок Трамп перерахував інші питання, які були на порядку денному, крім Чорного моря: "Ми зараз говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, володіння електростанціями".

Нагадаємо, Росія не погодилася на запропоноване Трампом 30-денне перемир'я. РФ заявила, що готова припинити атаки тільки на енергетичну інфраструктуру України.

Переговори в Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори українських та американських делегацій. Після них міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що діалог був ефективним.

Після переговорів представників США і РФ, які вчора тривали цілий день, стало відомо, що українська делегація залишиться в Саудівській Аравії ще на один день, щоб зустрітися з американськими колегами.

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