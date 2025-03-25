Чи очікуються після них спільні заяви - невідомо.

Українська делегація залишиться у Саудівській Аравії ще на один день, щоб провести переговори із американськими колегами.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на джерело у команді, яка представляє країну на переговорах про досягнення миру. За даними журналістів, у Ер-Ріяді запланована ще одна зустріч між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців повідомив, що чекатиме на нову доповідь після зустрічі:

Відео дня

"Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни - з представниками Росії. Після того - знову зустріч української та американської команд".

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, 23 березня українська та американська сторони зустрілися для обговорення перемир'я на фронті.

Нагадаємо, Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів про припинення вогню на 30 днів, а Росія - ні. Москва заявила, що готова припинити атаки лише на енергетичну інфраструктуру.

Наступного дня в Ер-Ріяді відбулися закриті переговори між представниками США та Росії, які тривали понад 12 годин. Спільну заяву сторін мають опублікувати сьогодні.

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