Під час переговорів делегацій у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо щодо припинення вогню на Чорному морі.
Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє Reuters. "Ви побачите в Саудівській Аравії в понеділок [24 березня] певний реальний прогрес, особливо в тому, що стосується припинення вогню на Чорному морі по кораблях між обома країнами", - розповів Віткофф.
Також він поділився особистою думкою про російського диктатора Володимира Путіна. Віткофф сказав, що відчуває ніби той "хоче миру".
Нагадаємо, в Ер-Ріяді вже почалася зустріч представників США та України. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умеров, на столі переговорів, зокрема, пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.
Переговори в Саудівській Аравії
Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської сторін відбудеться 23 березня.
Зустріч представників США і РФ заплановано на 24 березня.
22 березня член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що обговорюватимуть і узгоджуватимуть під час нового етапу переговорів України та США в Саудівській Аравії.