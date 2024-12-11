Очікується, що через півроку російська економіка буде на межі катастрофи, а зниження цін на нафту вплине на спроможність Путіна вести війну.

Команда обраного президента США Дональда Трампа за участі номінованого на посаду спецпредставника щодо України та Росії Кіта Келлоґа вивчає, який у російського диктатора Володимира Путіна простір для маневру і як примусити ініціатора війни до миру. Про це в ефірі Радіо NV сказав директор платформи New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Наскільки я знаю, зараз команда Кіта Келлоґа ... дуже активно проводить збір інформації, і про позицію України, і при чому, не лише президента, не лише влади, але і громадянського суспільства, неурядових організацій, і те саме відбувається стосовно Росії. Вони намагаються зрозуміти взагалі простір для маневру у Путіна, які у нього є складнощі, які можуть бути мотиви для того, щоби Путіна переконати, мабуть примусити через силу, ... щоби він дійсно припинив війну проти України без жодних додаткових вимог", - каже Самусь.

При цьому він зауважив, що коли йдеться про заморозку війни, про що говорять на усіх рівнях, головна проблема полягає у тому, щоби мотивувати Путіна. Бо, як сказав президент України Володимир Зеленський, Україна готова до миру, але справедливого і довготривалого миру на основі гарантій безпеки з виплатою репарацій і покаранням воєнних злочинців.

Відео дня

"Якби Путін був на сильних позиціях, він би не погодився на пропозиції Трампа. Навіщо йому погоджуватися, якщо він перемагає на фронті, якщо у нього усе добре з економікою. ... Якраз свідченням того, що Трамп почав робити йому пропозиції, від яких неможливо відмовитися, - це те, що вони починають міняти риторику", - зазначив Самусь.

Він упевнений, що ситуація в Сирії із падінням режиму Башара Асада зіграла вирішальну роль:

"До речі, Трамп знову підтвердив свою концепцію "Drill, baby, drill" - ми ринок нафти змінимо. "Drill, baby, drill" означає, що відкриваються усі резерви нафти і світовий ринок заповнюється дешевою нафтою, газом тощо. Усе б'є по Росії, Ірану".

Експерт висловив впевненість, що значне зниження цін на нафту вплине на російські спроможності вести війну проти України.

"Ми це побачимо, як тільки Трамп почне цим займатися. Займатися, я так розумію, він почне одразу у лютому - почнуться зміни на нафтовому ринку", - сказав Самусь.

Аналітик також впевнений, що питаннями щодо зниження цін на нафту Трамп не буде торгувати, і це буде поза переговорами.

"Росії буде непереливки і їм прийдеться щось думати з економікою. Там ситуація з економікою через півроку буде дуже складна. Це однозначно. ... Зараз уже точно - російська економіка буде на межі катастрофи через півроку. А далі починаються деталі", - вважає Самусь.

Він переконаний, що одночасно особисто Путіну не можна припиняти цю війну.

"Уся російська система зараз заточена на Україну. ... Саме там знаходиться голка "кощея-Путіна", тому що він розуміє: як тільки війна з Україною буде заморожена, еліти з нього спитають за все. ... І мені здається, що еліти почали тиснути. Еліти починають вимагати від Путіна. ... Ми можемо закінчити "СВО", а "СВО" не досягло своїх цілей. Поки що зараз мало конкретних фактів, але те, що російським елітам треба думати, як виходити з цієї ситуації, - це однозначно", - сказав Самусь.

Він вважає, що якщо російські еліти будуть робити вигляд, що "все добре", а після приходу Трампа "все обвалюється", то їм не позаздриш.

"Якщо вони до кінця будуть робити вигляд, що все добре, що ситуація контрольована. ... Але якась частина еліт вважає, що треба вже рвати кігті і треба робити якісь рухи для того, щоби виключити той сценарій, який відбувся з Асадом. Асад втік до Москви, а куди тікатиме Путін? Це дійсно дуже важливе питання. Куди він буде тікати - до Пхеньяна? Може бути, але я не думаю, що це найкращий сценарій", - вважає Самусь.

При цьому, як зауважив експерт, Росія постійно наголошує, що чотири українські області, які навіть повністю ще не окуповані, мають бути у складі РФ. У цьому зв'язку він вважає, що у Путіна несерйозні фантазії стосовно України.

"Якщо Путін, наприклад, каже: давайте мені усю Донецьку область, бо я ж окупував частину області. Тоді Україна може сказати: давайте нам усю Курську область - ми частину окупували, тоді маємо право на всю Курську область. Якщо така гра йде - її можна грати вдвох. ... Потім можна сказати, щоби росіяни розмовляли на хінді. Нам так хочеться. Росіяни хочуть, щоб ми розмовляли російською - ми хочемо, щоб росіяни розмовляли на хінді і вийшли з БРІКС. Чому? Тому що дзеркально стосовно того, що ми не можемо стати членом НАТО", - сказав Самусь.

На переконання експерта, Путін не може довести обраному президенту США Трампу, чому хоче усю Донецьку, Запорізьку чи Херсонську область, а Україна не може хотіти Курську область:

"З якої причини? І чому Путін має право втручатися в життя українців і диктувати, якою мовою розмовляти, а українці не можуть росіянам диктувати? Трампу, як бізнесмену, це буде незрозуміло".

Водночас, як звертає увагу експерт, Путін більше нічого не може пред'явити як окрім погроз вдарити балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

На думку Самуся, розв'язка ситуації в Сирії із падінням режиму Башара Асада зіграла катастрофічну роль для того, щоби Путін демонстрував свою сильну позицію.

"Зараз навіть, якщо він буде бити "Орешником", кидатися ракетами, вбивати в Україні людей - він буде гірше собі робити", - вважає Самусь.

За його словами, Росію вигнали із Сирії, і вона тепер втратила величезну частину свого впливу.

"Це величезний удар по позиціях Росії в Африці, на Близькому Сході, і по іміджу Росії як великого геополітичного гравця. ... Такий провал - це навіть не Афганістан для Байдена. ... Те, що відбулося в Сирії, - це просто пшик якийсь. Пшик - і не стало Асада, не стало Путіна, не стало російських військ. Тепер Росія стоїть на колінах, просить Ердогана, щоб повстанці не вбивали російських льотчиків. ... Путін просить Ердогана, щоби йому дозволили якось зберегти війська і якось вивести звідти кораблі, літаки, своїх військових", - резюмував.

Остання заява Трампа щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні буде його головним пріоритетом після вступу на посаду. Він вважає це питання навіть більш пріоритетним, ніж конфлікт на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: