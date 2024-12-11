Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні буде його головним пріоритетом після вступу на посаду, пише Barron's.
"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему війни України з Росією. Обидві ці країни зазнають втрат, у які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трамп в інтерв'ю французьким ЗМІ.
Він також зазначив, що ситуація на Близькому Сході також важлива, проте "менш складна".
"Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід - це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - сказав Трамп.
Він підкреслив, що цю проблему "потрібно вирішити швидко".
Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися в ситуацію в Сирії.
"Сирії доведеться подбати про себе самій", - сказав Трамп в інтерв'ю. "Ми не будемо втручатися у справи Сирії".
Трамп і війна в Україні
Раніше Трамп прокоментував свою обіцянку закінчити війну за 24 години. Він запевнив, що постарається зробити все можливе, але це складно.
Також Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі вони обговорили повномасштабну війну в Україні та можливість її завершення. При цьому Трамп наголосив, що Зеленський зацікавлений у припиненні вогню і "хоче миру".
Як писав Reuters, на зустрічі в Парижі Трамп поводився "доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати". Він також знову заявив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів, щоб швидко закінчити війну.