Трамп вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, ніж конфлікт на Близькому Сході.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні буде його головним пріоритетом після вступу на посаду, пише Barron's.

"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему війни України з Росією. Обидві ці країни зазнають втрат, у які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трамп в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Він також зазначив, що ситуація на Близькому Сході також важлива, проте "менш складна".

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"Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід - це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що цю проблему "потрібно вирішити швидко".

Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися в ситуацію в Сирії.

"Сирії доведеться подбати про себе самій", - сказав Трамп в інтерв'ю. "Ми не будемо втручатися у справи Сирії".

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп прокоментував свою обіцянку закінчити війну за 24 години. Він запевнив, що постарається зробити все можливе, але це складно.

Також Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі вони обговорили повномасштабну війну в Україні та можливість її завершення. При цьому Трамп наголосив, що Зеленський зацікавлений у припиненні вогню і "хоче миру".

Як писав Reuters, на зустрічі в Парижі Трамп поводився "доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати". Він також знову заявив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів, щоб швидко закінчити війну.

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