Будучи мультимільйонером, Трамп може дозволити собі такий широкий жест.

Після вступу в президентські повноваження Дональд Трамп має намір відмовитися від належної йому зарплатні. Таку заяву політик зробив в інтерв'ю каналу NBC News.

За словами Трампа, він має намір стати першим американським президентом (крім "хіба що, можливо, Джорджа Вашингтона"), який не отримуватиме зарплату.

"Я не візьму жодного цента. Це мій внесок у зменшення державних витрат", - наголосив він, додавши, що відмовиться також від усіх інших матеріальних пільг, що належать президенту США, включно з пенсією.

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Слід зазначити, що під час свого першого президентства Трамп, хоч формально й отримував зарплату президента, але всі гроші спрямовував на благодійність і різні програми.

Зарплата президента США

Наразі зарплата президента США становить 400 тисяч доларів на рік. Але крім того президент отримує додатково 50 тисяч на "офіційні витрати", 19 тисяч - на організацію прийомів і 100 тисяч - "на відрядження".

Пенсія колишніх президентів США сьогодні становить 219 000 доларів на рік. Крім пенсії, експрезиденти отримують інші привілеї, як-от фінансування офісів і співробітників, державну охорону на все життя, а також безоплатну медичну допомогу за дотримання певних умов.

Слід також додати, що перший президент США Джордж Вашингтон, якого згадав Трамп, дійсно намагався відмовитися від президентської зарплати. Він був багатою людиною і не хотів, щоб його робота президентом виглядала корисливим заняттям. Однак Конгрес примусив його отримувати зарплату, щоб не створювати поганий прецедент: коли президентом країни де-факто зможе бути лише багата людина, яка не потребує грошей.

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